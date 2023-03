Une pétition pour le maintien des magasins Delhaize en gestion propre

"M. le directeur, nous les membres du personnel, nous vous demandons de faire machine arrière pour le bien de votre personnel et pour les clients", avancent les travailleurs. Ces derniers ajoutent vouloir conserver tous leurs droits et heures de travail, mais aussi leurs anciennetés, chèques-repas, salaires et 13e mois.

"Autant d'avantages garantis par la convention collective de travail (CCT) 32 bis et qui seront préservés lors du passage sous franchise des magasins intégrés", rassure cependant la direction.

À 10h15 samedi matin, la pétition dépassait la barre des 4.000 signatures.