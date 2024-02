Une plateforme pour faire se rencontrer athlètes et potentiels sponsors

Au-delà de certains sports plus rémunérateurs et exposés, il n'est pas financièrement aisé de poursuivre une carrière sportive en Belgique. Le sponsoring peut s'avérer salvateur, mais selon une étude de l'Adeps, 61% de "ses" sportifs de haut niveau ne disposent actuellement d'aucun partenariat de ce type et 70% disent ne pas savoir comment s'y prendre pour en décrocher un. Pour les aider à passer le cap, la Fédération Wallonie-Bruxelles a soutenu la création d'une plateforme de mise en contact entre athlètes et entreprises, Adepspro-partenariat.be.