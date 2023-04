Usine Rockwool dans l'Aisne: la mairie se résigne à signer le permis de construire

"On ne fait qu'appliquer la décision de justice du mois de décembre, car ne pas le faire signifiait nous mettre en tort et amputer nos chances pour l'appel", a ajouté M. Svrcek.

Il rappelle qu'outre l'appel de la mairie, le recours d'associations d'opposants contre l'autorisation d'exploiter accordée par la préfecture n'a pas non plus été jugé à ce stade.

La construction de cette usine, qui emploierait 130 personnes, est contestée par des habitants et des médecins du Soissonnais, qui redoutent notamment le rejet dans l'air de poussières et de produits comme les phénols, les formaldéhydes et l'ammoniac.

Le projet est en revanche soutenu, entre autres, par le maire de Soissons et président de l'agglomération du Grand Soissons, Alain Crémont (DVD), et par la région Hauts-de-France présidée par Xavier Bertrand (LR).

La mairie de Courmelles doit organiser le 11 juin une consultation publique sur ce projet.