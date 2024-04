Vandemoortele acquiert un site de production aux États-Unis

Plus précisément, Vandemoortele prend une participation majoritaire dans l'entreprise basée à Swedesboro, dans l'État du New Jersey. Les fondateurs Victor et Alex Litinetsky resteront dans le capital et continueront à piloter l'entreprise. Celle-ci est actuellement détenue par les deux fondateurs et l'investisseur Encore Consumer Capital.

Le montant de cette opération n'a pas été divulgué cependant la transaction sera finalisée lorsque toutes les conditions seront remplies, précise le groupe belge dans un communiqué. Des autorisations réglementaires sont notamment requises aux États-Unis.