Ventes en hausse pour Carrefour, notamment en Belgique, et bénéfice dopé par une cession

La forte hausse du bénéfice net, qui était de 255 millions d'euros un an plus tôt, s'explique surtout par la "plus-value comptable enregistrée" grâce à cette cession. Le groupe avait vendu mi-2022 sa part de 60% dans la dernière activité qu'il avait en Asie.

La hausse du chiffre d'affaires intervient dans un contexte où la forte inflation alimentaire gonfle les ventes des supermarchés.

En Belgique, Carrefour a vu son chiffre d'affaires croître de 12,5% au deuxième trimestre, à 1,17 milliard d'euros, et de 11,3% sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, à 2,25 milliards d'euros. "Les initiatives commerciales portent leurs fruits et Carrefour est l'enseigne qui gagne le plus de parts de marché (à périmètre comparable) au deuxième trimestre", affirme même l'enseigne.

Cité dans un communiqué, le PDG du groupe Alexandre Bompard a jugé que le groupe avait réalisé "une performance remarquable" en France, "avec une forte progression de la marge opérationnelle".