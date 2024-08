Vietnam: des inondations inédites détruisent des cultures de fruits du dragon

Au Vietnam, des inondations ont submergé dans le sud du pays des centaines d'hectares de cultures de fruits du dragon, aussi appelés pitaya et très consommés en Asie, ont indiqué des villageois à l'AFP jeudi.

Ces inondations, conjonction de fortes pluie et du déversement d'un réservoir d'irrigation mardi et mercredi, affectent la province de Binh Thuan.

Elle abrite la plus grande zone de culture de fruits du dragon du Vietnam, avec 28.000 hectares cultivés et 600.000 tonnes de fruits produits chaque année. Poussant dans les régions tropicales et subtropicales, ce fruit supporte la sécheresse mais pas l'immersion.