Vingt emplois menacés chez Gefco à Ghislenghien

Selon la CGSLB, cette décision touche 17 ouvriers et trois employés et "intervient moins de deux ans après la dernière restructuration, marquant une nouvelle étape difficile pour les travailleurs et l'entreprise". Fin 2022, l'entreprise avait annoncé vouloir se séparer de 51 collaborateurs.

Ces suppressions d'emplois sont la conséquence de la non-reconduction d'un contrat historique par le principal client de l'entreprise, explique encore le syndicat.