Wall Street divisée entre résultats bancaires et indicateurs mitigés

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi digérant une hausse plus faible que prévu des ventes au détail en juin aux Etats-Unis et une série de résultats bancaires.

L'indice Dow Jones avançait de 0,62%, le Nasdaq, à forte coloration technologique cédait 0,24% et l'indice élargi S&P 500 grignotait 0,17% vers 14H25 GMT.