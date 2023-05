Wall Street en léger retrait en attendant l'inflation cette semaine

L'indice Dow Jones cédait 0,27%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,38% et le S&P 500 de 0,17% vers 14H15 GMT.

La Bourse de New York évoluait en léger retrait, les investisseurs attendant cette semaine de nouvelles données sur l'inflation américaine tandis que le bras de fer sur le plafond de la dette se poursuit.

Après une semaine volatile, une des pires depuis mars pour le S&P 500 et le Dow Jones alors que les banques régionales ont souffert, celles-ci retrouvaient de la vigueur lundi.

Les grandes banques étaient stables à l'image de JPMorgan et de Goldman Sachs (+0,15% vers 14H00 GMT) ou Citigroup (+0,71%) et Bank of Americain (+0,65%).

Les investisseurs guetteront lundi en deuxième partie de séance la publication de la dernière enquête trimestrielle de la Réserve fédérale (Fed) sur les conditions de crédits, réalisée auprès des banques (enquête SLOOS).

Cette enquête "importante" menée auprès des prêteurs de 80 grandes banques américaines et de plusieurs banques étrangères aux Etats-Unis devraient éclairer les acteurs du marché "sur l'activité de prêts des banques et comment celle-ci va peser sur la croissance", notait Patrick O'Hare de Briefing.com.