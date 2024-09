Wall Street en ordre dispersé, attentiste avant le débat présidentiel

SPENCER PLATT

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi peu après l'ouverture, prise d'un nouvel accès d'immobilisme avant le débat présidentiel du soir et la publication d'un indicateur d'inflation, mercredi.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones s'effritait de 0,13%, l'indice Nasdaq prenait 0,39% et l'indice élargi S&P 500, 0,32%.

"La tendance à la hausse s'est calmée, mais elle est toujours là", a observé, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Pour Karl Haeling, de LBBW, "le marché consolide plus qu'autre chose. (...) On est en position d'attente avant la débat présidentiel de ce soir et, dans une moindre mesure, (l'indice de prix à la consommation) CPI demain."