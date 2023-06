Wall Street poursuit sa hausse, rassurée par l'inflation qui ralentit

Le Dow Jones a avancé de 0,43% à 34.212,12 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 0,83% à 13.573,32 points, et le S&P 500 a pris 0,69% à 4.369,01 points, au plus haut depuis plus d'un an.

La Bourse de New York est montée mardi continuant sur son élan, rassurée par le ralentissement de l'inflation américaine qui confirme l'idée que la Fed ne devrait pas relever les taux mercredi.

L'indice CPI des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti en mai à 4% sur un an contre 4,9% en avril, au plus bas désormais depuis plus de deux ans comme s'y attendaient les analystes.

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation est de 0,1% contre 0,4% en avril, une décélération surtout due à la baisse des prix de l'énergie. "C'est un chiffre d'inflation correct, sans plus", a résumé Steve Sosnick d'Interactive Brokers.

Ombre au tableau, l'inflation sous-jacente (hors prix alimentaires et énergétiques) est restée élevée à +5,3% sur un an et +0,4% sur le mois.