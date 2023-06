Wall Street termine en baisse, le tassement n'inquiète pas les investisseurs

Le Dow Jones s'est replié de 0,72%, l'indice Nasdaq a cédé 0,16% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,47%.

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi pour la seconde séance consécutive, dans un mouvement de tassement après plusieurs semaines positives, mais sans inquiéter les investisseurs, qui restent optimistes, dans l'ensemble.

"Il faut garder à l'esprit qu'on n'a fait que redescendre aux niveaux de jeudi", qui marquaient des sommets de plus d'un an, a souligné Steve Sosnick. "Ce n'est pas ce qu'on appelle une correction majeure."

"Les marchés ne peuvent pas monter tous les jours, ce n'est pas soutenable", a commenté Steve Sosnick, d'Interactive Brokers. "On a juste quelques prises de bénéfices. C'est sain."

Illustration du fait que Wall Street reste sereine, l'indice de volatilité VIX mesurant la nervosité des opérateurs est demeuré mardi proche de son plus bas niveau depuis plus de trois ans, atteint jeudi dernier. La Bourse de New York était fermée lundi, jour férié aux Etats-Unis.

Le seul indicateur du jour a confirmé la vision du marché, qui voit, dans son ensemble, l'activité économique américaine atterrir en douceur.

Les mises en chantier ont atteint, en mai, leur plus haut niveau depuis 13 mois, et les dépôts de permis de construire, considéré comme un indicateur avancé du marché de l'immobilier, ont bondi de 5,2% sur un mois, alors que les économistes s'attendaient à un statu quo.