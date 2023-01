Wall Street termine en berne au début d'une semaine chargée, donc risquée

La Bourse de New York a terminé en berne lundi face aux risques que présente une semaine économique très chargée, entre une salve de résultats d'entreprises, notamment dans la technologie, et une décision monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,77% à 33.717,09 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,96% à 11.393,81 points et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,30% à 4.017,77 points.

Une kyrielle de résultats d'entreprises vont émailler la semaine avec, dès mardi, Spotify, General Motors, McDonald's, UPS et Pfizer. Ceux des méga-capitalisations de la tech, comme Meta, sont prévus mercredi et jeudi, après la clôture pour Apple, Amazon et Alphabet. A l'exception d'Amazon qui n'a cédé lundi que 1,65%, les autres majors de la technologie ont perdu entre 2% et 3%.

Jusqu'ici, "70% des compagnies qui ont publié leurs comptes ont rapporté des résultats meilleurs que prévu, par contre leurs prévisions pour la suite sont lamentables et celles des analystes sont fortement réduites également", a résumé pour l'AFP Hugh Johnson de la firme d'analyse économique Hugh Johnson Economics.

Cette inquiétude sur la santé des entreprises à court terme va de pair, selon lui, "avec la crainte que l'économie ne se contracte ou n'arrive pas à atterrir en douceur au premier ou deuxième trimestre", a ajouté M. Johnson. Pour Karl Haeling de LBBW, cette semaine débordante d'annonces de taille, notamment dans le secteur technologique, est "une des plus fournies de l'année en la matière avec 109 des 500 entreprises du S&P" publiant leurs comptes trimestriels lors de cette semaine "risquée".

Les investisseurs "veulent sortir de leurs positions longues parce qu'ils craignent de mauvaises surprises ou simplement les tribulations d'un marché volatile", a souligné M. Haeling. Le marché, qui avait démarré la séance sur une baisse moins élevée qu'à la clôture, a creusé ses pertes avec l'annonce du petit rebond de l'inflation espagnole en janvier alors que les investisseurs attendaient un repli, a estimé également l'analyste de LBBW. La publication de cette hausse des prix en Espagne, à 5,8% sur un an en janvier, a fait grimper les taux obligataires. "Cela a suscité l'inquiétude que la Banque centrale européenne", qui se réunit jeudi, "relève ses taux de 50 points de base non seulement cette semaine mais aussi en mars", a rapporté M. Haeling. Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à 10 ans se sont tendus à 3,54% contre 3,50% à la précédente clôture. La banque centrale américaine (Fed), qui prendra une décision monétaire mercredi, devrait ralentir l'ampleur de sa hausse de taux à 0,25%, "une décision déjà prise en compte par le marché", selon M. Johnson. A la cote, la quasi-totalité des onze secteurs du S&P est tombée dans le rouge, à commencer par l'énergie (-2,29%), les technologies de l'information (-1,94%) et les services de communication (-1,80%).