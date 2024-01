Willem van der Zee élu président de la Brussels Hotels Association

Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Willem van der Zee s'est fixé de nombreux objectifs. Il ambitionne, par exemple, de rendre les hôtels bruxellois plus attrayants. Pour ce faire, il exhorte Bruxelles à accélérer le projet NEO, qui vise à édifier un nouveau quartier sur le site historique du Heysel. M. Van der Zee soutient en outre la construction d'une salle de conférence pouvant accueillir plus de 5.000 personnes.

"Willem van der Zee a construit une carrière professionnelle internationale caractérisée par son engagement et son expertise dans le secteur hôtelier bruxellois", a relevé l'association dans le communiqué. "Il a toujours entretenu des liens étroits avec l'économie locale." Le nouveau président est, entre autres, directeur général de l'établissement The Hotel à Bruxelles.

Enfin, l'homme a d'ores et déjà salué les investissements bruxellois dans des projets tels que la Bourse ou le musée d'art Kanal-Centre Pompidou, "qui constituent de nouveaux pôles ambitieux et nécessaires au rayonnement international et au développement de la Région".