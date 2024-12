2,5 millions de personnes en Espagne vont recevoir des produits menstruels réutilisables: "C'est un progrès très nécessaire et important"

Pour lutter contre la précarité et les déchets, la Catalogne lance un projet inédit : des produits menstruels réutilisables sont distribués gratuitement à 2,5 millions de personnes grâce à un budget de 8,5 millions d’euros.

L’initiative, baptisée "Mi regla, mis reglas" ("Ma règle, mes règles"), vise à réduire à la fois la précarité menstruelle et l’impact environnemental des protections jetables.

La Catalogne se distingue avec un projet novateur : la distribution gratuite de produits menstruels réutilisables à 2,5 millions de femmes, personnes transgenres et non-binaires.

Doté d’un budget de 8,5 millions d’euros, le programme repose sur un partenariat avec 3 284 pharmacies catalanes. Les bénéficiaires, âgées de 10 à 60 ans, peuvent récupérer ces protections grâce à un code QR disponible via l’application de santé catalane "Ma santé".

Une réponse à la précarité menstruelle

Pour la pharmacienne Mercè Barau, cette initiative est une avancée sociale et écologique : "Toute personne menstruée peut venir en pharmacie et choisir entre une serviette, une coupe ou une culotte menstruelle. Tous ces produits sont réutilisables. Cela ne concerne pas seulement la durabilité : une fois acquis, ils peuvent être utilisés pendant des années. Cela met fin à l’idée d’acheter chaque mois des produits à usage unique, coûteux et jetables."

Les produits menstruels, souvent jugés onéreux, représentent un poids financier important pour de nombreuses personnes. Paula Gil, une étudiante de 19 ans, salue cette initiative : "Je pense que c’est un progrès très nécessaire et important, car les produits menstruels sont une chose assez basique qui coûte malheureusement beaucoup d’argent."

Avec ce projet, la Catalogne ouvre la voie à une gestion menstruelle plus inclusive et durable. Cette initiative pourrait inspirer d’autres régions d’Espagne, voire au-delà, dans la lutte contre la précarité menstruelle et pour la préservation de l’environnement.