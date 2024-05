Hygiène menstruelle : en dix ans, quelques avancées mais des défis persistants

Partager:

Gratuité des protections périodiques, campagnes de sensibilisation, construction de toilettes adaptées: en dix ans, quelques avancées ont été observées concernant l'hygiène menstruelle mais il reste encore beaucoup à faire, soulignent les spécialistes. Petit tour d'horizon à la veille de la dixième édition de la journée consacrée, chaque 28 mai, à cette question:

De quoi s'agit-il ? L'hygiène menstruelle désigne la capacité à prendre en charge son cycle de manière digne et saine. Mais ces besoins en matière de santé et d'hygiène sont loin d'être toujours satisfaits, souligne l'UNFPA, l'agence onusienne chargée de la santé sexuelle et reproductive. Une journée internationale consacrée à ce sujet a été instaurée en 2014. Elle a lieu le 28 mai; les cycles menstruels comptant en moyenne 28 jours et les règles durant environ cinq jours par mois (mai est le cinquième mois de l'année).

Quel état des lieux ? Pour les organisations internationales et les ONG, l'hygiène menstruelle dépend de plusieurs facteurs: des produits "sûrs, acceptables et fiables", l'intimité pour changer de protections, des structures sanitaires pour se laver en toute sécurité et en préservant son intimité, des informations permettant de faire des choix éclairés. Or, selon une enquête publiée en 2023 par l'ONG Plan international, une femme sur 4 ayant ses règles dans le monde n'a pas accès aux produits et équipements nécessaires.