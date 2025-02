Après la France et l'Allemagne, l'extrême droite est-elle aussi forte chez nos voisins luxembourgeois et néerlandais?

Cette fois, c'est donc en Allemagne que l'extrême droite vient de frapper un grand coup. Même si son parti ne montera pas au gouvernement, l'AfD d'Alice Weidel a doublé son score en un peu plus de trois ans et a cette fois dépassé le cap symbolique des 20 % des voix. Après la France et la montée en puissance du RN, voici donc un nouveau voisin de la Wallonie qui bascule en partie vers une droite radicale, voire extrémiste.