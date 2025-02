Élections en Allemagne: large victoire des conservateurs et score historique pour l'extrême droite

L'opposition entre dans la danse

Les partis démocrates-chrétiens CDU et CSU, actuellement dans l'opposition, ont obtenu 28,5% des suffrages, selon les chaînes de télévision.

Leur chef de file Friedrich Merz a désormais toutes les chances de devenir le nouveau chancelier, en remplacement du social-démocrate Olaf Scholz, dont le mouvement, avec 16,5%, a enregistré son pire score de l'après-guerre.

Vainqueur des élections avec un score plus faible qu'espéré, Friedrich Merz, le chef de la droite, se lance dans des négociations ardues pour former un gouvernement attendu avec impatience par les Européens pour peser face à Donald Trump et la Russie. Pour former une majorité, il compte se tourner en priorité vers les sociaux-démocrates, malgré leur résultat, de leur propre aveu, "catastrophique". Ces deux partis disposent au final ensemble d'une courte majorité de sièges à la chambre des députés.



La sensation du scrutin est venue du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) qui a doublé son score de 2021 avec 20,5%, un record.

Sondage à la sortie des urnes

Un sondage suggère qu'une coalition entre le bloc conservateur allemand CDU/CSU et les sociaux-démocrates du SPD est la formule préférée par les électeurs au lendemain des élections législatives de dimanche.

Selon le sondage d'opinion réalisé par l'institut YouGov après les élections de dimanche, 44% des sondés soutiennent une "grande coalition" comprenant les chrétiens-démocrates de la CDU et de la CSU bavaroise, associés au SPD.

Par ailleurs, 25% préfèrent une coalition tripartite incluant aussi les écologistes. 30% favorisent une coalition avec le parti d'extrême-droite AfD, en dépit du fait que le bloc CDU/CSU a déjà écarté cette piste.

L'enquête, menée auprès d'un millier de votants le soir du scrutin, a été réalisée avant la répartition finale des sièges parlementaires.