Attentat déjoué au concert de Taylor Swift à Vienne: on sait quel était le plan du principal suspect, il voulait tuer un maximum de personnes

Le principal suspect dans l'attentat déjoué contre un concert de Taylor Swift à Vienne avait prévu de foncer avec sa voiture sur les spectateurs jeudi ou vendredi, ont déclaré les enquêteurs autrichiens. Son but était de tuer le plus de monde possible.

Le jeune homme de 19 ans voulait également utiliser un explosif et des armes blanches lors de l'attaque près du stade Ernst Happel. Le suspect est passé aux aveux.