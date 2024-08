Zélie, belge de 24 ans, devait voir Taylor Swift à Vienne: "On est déçus, c'est des concerts qui se réservent plus d'un an à l'avance"

Zélie, belge de la région du Centre, âgée de 24 ans, devait assister à l'un des concerts. Elle décolle ce matin depuis la Belgique: "Hier soir, vraiment juste avant d'aller dormir, nos valises étaient prêtes, et puis on a d'abord vu l'article qui disait qu'il y avait deux islamistes qui avaient été arrêtés avec un projet d'attentat pour le concert. Et puis, je dirais un quart d'heure après, on a vu sur le compte Instagram de la tournée que les trois concerts étaient annulés, malheureusement", nous raconte-t-elle.

La jeune belge a ensuite vu le message publié sur le compte Instagram de la tournée : les shows de la chanteuse sont annulés. Elle comprend que la sécurité doit primer, mais ne cache pas sa déception : "C'est des concerts qui se réservent plus d'un an à l'avance, avec toutes les dates qui sont full, full, full. Donc, là, il n'y a pas de dates qui sont reprogrammées pour le moment pour nous", regrette Zélie.