Au Royaume-Uni, apiculteurs et scientifiques ligués contre le miel frelaté

Justin TALLIS

Apicultrice depuis plus de 40 ans, Lynne Ingram évolue sans crainte au milieu de ses ruches bourdonnantes dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pour elle, le danger ne vient pas de ses abeilles, mais d'une fraude au miel de plus en plus sophistiquée.

L'adultération du miel, avec des sirops, des fécules ou des cendres, est une pratique ancienne bien connue pour réduire les coûts de production. Mais, relève Lynne Ingram, les avancées de la biotechnologie l'ont simplifiée avec des sirops spécialement conçus pour tromper les contrôles.