Bosch se renforce dans les technologies énergétiques avec une acquisition "historique"

L'industriel allemand Bosch a annoncé mardi le rachat de la branche chauffage, ventilation et climatisation (CVC) du fabricant américain Johnson Controls pour 7,4 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de son histoire visant à rééquilibrer ses activités dominées par l'automobile.

Cette acquisition est "la plus importante de l'histoire" de Bosch et permettra au groupe d'atteindre "une position de leader sur le marché mondial prometteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation", a déclaré le PDG de Bosch, Stefan Hartung dans un communiqué.

Dans le cadre de cette transaction, Bosch acquiert aussi la totalité des parts de la coentreprise de climatisation formée en 2014 par le groupe américain avec le japonais Hitachi.