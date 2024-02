Boxe: Blessé à l'entraînement, Tyson Fury contraint de repousser son combat contre Oleksandr Usyk

Le combat était programmé le 17 février à Ryad. Fury détient le titre mondial WBC depuis 2020 tandis qu'Usyk porte lui les ceintures WBA, IBF et WBO depuis septembre 2021.

Mais à quinze jours de la date fatidique, le "Gipsy King" a été touché à un oeil lors d'un entraînement dans la capitale saoudienne.

Le dernier poids lourd à avoir unifié les titres mondiaux des fédérations concurrentes qui régissent la boxe est le Britannique Lennox Lewis, en 1999-2000, qui avait pris les ceintures WBC, WBA et IBF en battant l'Américain Evander Holyfield (à l'époque, la WBO n'était pas considérée comme une fédération représentative).

C'est la deuxième fois que le rendez-vous entre Fury et Usyk est repoussé: prévu initialement le 23 décembre, le choc avait été reporté après le succès aux points et peu convaincant du Britannique face à la star du MMA Francis Ngannou, le 29 octobre, que Fury avait fini mal en point, avec un oeil au beurre noir et une coupure au front.