Collision en mer du Nord: les deux navires toujours en feu, les recherches pour retrouver la personne disparue interrompues

"Trente-six membres d'équipage ont été ramenés à terre sains et saufs, une personne a été hospitalisée. Un membre de l'équipage du Solong est toujours porté disparu. Après des recherches intensives, il n'a malheureusement pas été retrouvé et les recherches sont terminées", a dit Matthew Atkinson, commandant divisionnaire des garde-côtes du Royaume-Uni.

Le cargo et le pétrolier ont tous deux subi des dommages importants à la suite de la collision et de l'incendie qui a suivi. Le sinistre a fait plus de 30 blessés, selon l'exploitant du pétrolier et les autorités. Une importante opération de sauvetage a été lancée, coordonnée par les garde-côtes britanniques.

Que s'est-il passé?

De nombreuses questions subsistent quant aux circonstances de l'accident survenu au large de la côte de Hull, au Royaume-Uni, selon la BBC. Le Solong, qui faisait route vers Rotterdam, est entré en collision avec le Stena Immaculate, qui était ancré à cet endroit. Un membre d'équipage du pétrolier a déclaré que le cargo était entré en collision avec eux "en sortant de nulle part".

Un capitaine expérimenté, Nigel Bassett, a expliqué à la BBC que "quelque chose a dû mal tourner". L'enquête devrait permettre de savoir ce qu'il en est. "Normalement, les navires résistent aux collisions grâce à une double paroi qui protège la cargaison", a analysé le capitaine.