Collision en mer du Nord: l'incendie "toujours en cours", une catastrophe écologique redoutée

Les navires entrés en collision en mer du Nord toujours en feu ce mardi matin, plusieurs heures après l'accident qui a blessé 32 personnes. Les garde-côtes ont secouru 36 membres d'équipage et une personne est toujours portée disparue.

"L'incendie a fait rage toute la nuit et il est toujours en cours mardi matin", a affirmé à l'AFP Martyn Boyers, le directeur du port de Grimsby, non loin du lieu de l'incident au cours duquel une personne a disparu.

L'incendie déclenché par la collision entre un cargo et un pétrolier lundi en mer du Nord, au large de l'Angleterre, est toujours en cours mardi matin, alors que l'incident fait redouter une catastrophe écologique majeure et suscite de nombreuses questions.

Le pétrolier, Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, était à l'ancre à environ 16 km au large de la ville de Hull dans le Yorkshire, sur la côte est du Royaume-Uni, quand il a été percuté par le porte-conteneurs Solong, dans des circonstances encore inconnues.

Le cargo, battant pavillon portugais, transportait une quantité non déterminée d'alcool et quinze conteneurs de cyanure de sodium, un gaz inflammable et très toxique, selon le site spécialisé Lloyd's List Intelligence.

La collision a entraîné un énorme incendie. Un des réservoirs du "Stena Immaculate" contenant du kérosène a été brisé, ce qui a provoqué une fuite et fait craindre d'importants dégâts environnementaux.