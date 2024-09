Contrôles aux frontières allemandes : Varsovie dénonce une mesure "inacceptable"

"Ce dont la Pologne a besoin, ce n'est pas d'un renforcement des contrôles à nos frontières, mais d'une plus grande participation des pays, y compris de pays comme l'Allemagne, à la surveillance et à la sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne", pour faire face notamment à une vague d'immigration illégale orchestrée, selon Varsovie, par la Russie et le Bélarus.

Le chef du gouvernement polonais a souhaité une consultation sur la nouvelle situation pour les pays voisins de l'Allemagne.

"Dans les prochaines heures, nous nous adresserons aux autres pays affectés par ces décisions de Berlin, afin de se concerter d'urgence sur une réaction au sein de l'Union européenne concernant cette question. Avec tous les voisins de l'État allemand", a indiqué M. Tusk.

En vertu des annonces allemandes, des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont être établis pendant six mois à partir du 16 septembre. Ils s'ajouteront aux contrôles déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse.