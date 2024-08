Dans l'est ukrainien ravagé, l'étoile du président Volodymyr Zelensky pâlit

Dans son village verdoyant de la région orientale de Donetsk, Kleban-Byk, les bruits d'artillerie et les panaches de fumée noire qui zèbrent l'horizon lui rappellent la dure réalité.

Il y a six ans, Olena Semykina avait voté pour Volodymyr Zelensky à l'élection présidentielle ukrainienne, espérant que ce jeune candidat sans expérience garantirait la paix.

"On s'attendait à ce que la guerre prenne fin, comme il l'avait promis. Mais la guerre n'a pas cessé. Il y a encore plus de combats. J'ai l'impression que c'est encore pire", dit à l'AFP cette femme de 43 ans.

Dans cette région, les combats n'ont pas débuté avec l'offensive russe en février 2022, mais huit ans plus tôt, lorsque les séparatistes armés par Moscou ont plongé l'est de l'Ukraine dans la guerre civile. Le candidat Zelensky, ancien comédien, avait fait campagne en promettant de lutter en faveur de la paix.

Aujourd'hui, les troupes russes conquièrent village après village dans l'est de l'Ukraine, et se rapprochent de celui d'Olena Semykina. Comme elle, des habitants à bout confient ne plus faire confiance au président qui avait gagné leur voix en 2019, même si d'autres le soutiennent encore.