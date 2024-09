Des centaines de Britanniques défilent pour réclamer le retour du Royaume-Uni dans l'UE

En milieu d'après-midi, une marée d'europhiles vêtus aux couleurs bleu et jaune de l'UE a rempli Parliament Square au son de l'"Ode à la joie" de Beethoven, considéré comme l'hymne européen, après avoir défilé depuis Hyde Park, dans le centre de Londres.

"Le Brexit a été un piège tendu au peuple britannique à cause des mensonges qui ont été racontés", a déploré Alec Taylor, 71 ans, qui travaille dans le secteur des assurances et portait un béret bleu cousu d'étoiles dorées.

M. Taylor a estimé que le Royaume-Uni ne réintègrera pas l'Union européenne de sitôt, mais que le gouvernement travailliste élu en juillet sera "déjà plus ouvert, poli et amical avec l'Europe", et portera peut-être, d'ici quelques années, l'idée d'une réintégration.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, élu en juillet dernier, est attendu la semaine prochaine à Bruxelles pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans le but de relancer les relations entre le Royaume-Uni et l'UE près de cinq ans après le Brexit.

Le dirigeant travailliste a toutefois exclu de rejoindre le marché unique européen, l'union douanière ou le traité sur la libre circulation des personnes.