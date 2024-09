Des médias affirment avoir identifié quelque 70.000 soldats russes tués en Ukraine

Le site russe indépendant Mediazona et le service russe de la BBC ont indiqué vendredi avoir identifié quelque 70.000 soldats russes tués depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, un bilan incomplet mais donnant une idée de l'ampleur des pertes russes que le Kremlin maintient secret.

"Nous avons identifié les noms de 70.112 soldats russes tués en Ukraine, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé", écrit la BBC.

"Certaines familles ne communiquent pas publiquement les détails de la mort de leurs proches, et notre analyse n'inclut pas les noms n'ayant pas pu être vérifiés, ni les décès des membres de milices des régions de Donetsk et de Lougansk, occupées par les Russes, dans l'est de l'Ukraine", explique la BBC.

Fin août, le bilan de ces médias s'établissait à 66.000 soldats russes tués.

Mediazona et un autre média indépendant russe, Meduza, analysent en outre les données notariales officielles disponibles sur les successions, qui les amènent à estimer, du fait de la surmortalité enregistrée depuis deux ans et demi, que le bilan serait d'au moins 120.000 morts.

Le Kremlin a invoqué "la loi sur les secrets d'État" et "le régime particulier" pour justifier l'absence de communication officielle sur les pertes militaires et, début juin, le président Vladimir Poutine a refusé de chiffrer ces pertes.