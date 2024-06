Des milliers de participants à l'Europride de Thessalonique

Des milliers de marcheurs de tous âges ont clôturé samedi dix jours de célébrations de la communauté LGBTQ+ à Thessalonique, dans le nord de la Grèce, qui accueillait pour la première fois l'EuroPride, organisée dans une ville européenne différente chaque année.

"Des centaines de bénévoles sont venus de toute l'Europe pour aider à rendre la Thessalonique Pride plus grande et plus forte. Ce qui se passe aujourd'hui est fantastique. Nous sommes très heureux de voir des milliers de personnes participer à ce défilé", a commenté Lucas, 27 ans, originaire du Portugal.