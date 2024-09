Deux morts, 23 blessés dans des frappes russes sur Lviv

Au moins deux personnes ont été tuées et 23 blessées dans la nuit de mardi à mercredi dans des frappes russes contre Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional Maksym Kozytskiï.

Les personnes décédées sont une infirmière de 50 ans et un homme qui n'a pas encore été identifié, a précisé le maire de la ville Andriï Sadovy.

Cinq des blessés sont des enfants et plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés par ces frappes, a indiqué M. Kozytskiï sur Telegram,

Lviv, située à plus de 1.000 km du front, a été jusqu'ici relativement épargnée par la guerre. Les infrastructures énergétiques de la région ont toutefois été endommagées à plusieurs reprises et la ville a été plusieurs fois la cible de frappes meurtrières de drones et de missiles.

Par ailleurs, des attaques russes ont fait au moins cinq blessés dans le courant de la nuit à Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Sergiï Lysak.