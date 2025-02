Élections en Allemagne: deuxième parti dans les sondages et vivement contesté, quels sont les liens entre l'AfD et le nazisme?

Des élections anticipées auront lieu dimanche en Allemagne, et le parti d'extrême-droite AfD arrive actuellement en seconde position dans les sondages.

Une crise politique a touché nos voisins fin de l'année dernière. Le chancelier Olaf Scholz a congédié son ministre des Finances pour désaccord et le gouvernement est tombé. Conséquence : un scrutin anticipé est organisé alors que normalement, il devait se tenir en septembre prochain.

Quels sont les principaux partis ?

Il y a cinq gros partis en Allemagne, et trois qui étaient dans le dernier gouvernement :

Le SPD, le parti social-démocrate dont est issu l'actuel chancelier Olaf Scholz, situé à gauche.

Le FDP, le parti libéral-démocrate, situé à droite

Les Verts

Il y a ensuite :

Le CDU / CSU, appelé aussi Union. C'est le parti chrétien dont faisait partie Angela Merkel, qui a quitté la politique en 2021.

L'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui est d'extrême droite.

L'AfD, parti d'extrême-droite

Ce parti est né en 2013. Il se présente très vite comme un parti nationaliste, anti-Union européenne et anti-migrants. Six mois après sa création, il obtient 4,7% des voix, tout juste pas assez pour siéger au Bundestag. En 2017, l'AfD récolte près de 13% des suffrages et crée la surprise. En 2021, ce parti d'extrême droite recule à 10%.

Mais aujourd'hui, il est accrédité de 20% d'intentions de vote. Il arrive donc en 2e position, derrière le CDU/CSU qui obtient 30% d'intentions de vote. Le SPD, avec 15%, complète le podium dans les sondages.