En Sicile, la sécheresse précipite les vendanges

Partager:

Asif HASSAN Sur les collines de Contessa Entellina, dans l'arrière-pays sicilien, les vendanges vont déjà bon train. La sécheresse qui accable l'île italienne a fait mûrir précocement le raisin et les rares pluies d'orage glissent sur la terre comme sur du verre. Les prestigieux vignobles Donnafugata, qui prospèrent des coteaux de Marsala jusques au manteau de l'Etna, ont lancé leur récolte le 22 juillet, avec deux semaines d'avance. Du jamais vu.

A Contessa Entellina, principal domaine de l'entreprise dans la province d'Agrigente (sud-ouest), il n'a quasiment pas plu depuis mai. "Entre octobre et fin juillet, il tombe en moyenne 650 mm d'eau. Depuis octobre 2023, on a enregistré 35% de précipitations en moins", constate Antonino Santoro, directeur technique et oeonologue du domaine. En 2022 déjà, les vendanges avaient commencé le 29 juillet. Kazuhiro NOGI Verger fertile aux entrailles gorgées d'eau pure selon le mythe, la Sicile souffre chaque année davantage du réchauffement climatique qui éprouve durement les agriculteurs sur ce territoire naturellement aride.

Dès la fin du printemps, l'eau ne court plus, sols et sources sont sevrés. Même les agrumes et les oliviers pâtissent du manque de précipitation et des températures caniculaires, qui ont établi en 2021 le record d'Europe avec 48,8°C. - 'Goutte-à-goutte'- Avec 460 hectares et 3,6 millions de bouteilles par an (tous territoires confondus, y compris celui de l'Etna), l'entreprise Donnafugata a les reins solides. Elle s'est donnée les moyens d'irriguer en juin et juillet. "Avant, l'irrigation était utile, aujourd'hui elle est indispensable", plaide Antonino Santoro. Autour de Contessa Entellina, le domaine possède plusieurs bassins de rétention qu'il a fait creuser ou rachetés et qui satisfont environ 75% de ses besoins, le reste étant couvert par des réserves publiques.