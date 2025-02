Face au désengagement des Etats-Unis, doit-on envisager la création d'une armée européenne? "Il faut passer la vitesse supérieure"

Depuis la création de l'OTAN en 1949, deux visions s'affrontent au sein de l'Europe. Des pays qui maintiennent leur propre armée et ceux qui s'appuient presque entièrement sur les Américains. Dans ce contexte, cinq pays se distinguent par leur effectif, entre 150 000 et plus de 200 000 hommes : la Pologne, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

Ces armées représentent 70 % des forces européennes, estimées à plus d'un million 400 000 soldats. "Dans l'exemple de la France ou du Royaume-Uni, pour parler de puissance européenne, il y a des capacités de transport stratégique, des capacités de frappe dans la profondeur, des capacités de projection également à travers l'existence de groupes aéronavals", note Alain De Neve, chercheur à l'Institut royal de la Défense. "Un état qui se renforce considérablement ces dernières années, c'est notamment la Pologne".