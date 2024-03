Funérailles d'Alexeï Navalny: la foule scande "non à la guerre!"

Venus en nombre avec des fleurs, pour certains en pleurs ou avec les larmes aux yeux, les soutiens de Navalny présents ont scandé "Non à la guerre!", "Nous ne t'oublierons pas" ou encore "Nous ne pardonnerons pas". Après une courte cérémonie dans une église en présence notamment de ses parents, lors de laquelle la dépouille d'Alexeï Navalny a été exposée à cercueil ouvert selon le rite orthodoxe, l'opposant a été mis en terre au cimetière de Borissovo, dans le sud-est de la capitale.

14h55 Ioulia Navalny, la veuve d'Alexeï Navalny laisse un dernier message à son époux Sur Instagram, Ioulia Navalny, la veuve d'Alexeï Navalny absente des funérailles, a adressé un dernier mot à son mari décédé: "Merci pour ces 26 années de bonheur absolu. Oui, même pour les trois dernières années de bonheur. Pour l'amour, pour m'avoir toujours soutenue, pour m'avoir fait rire même depuis la prison, pour avoir toujours pensé à moi."

14h50 "Non à la guerre" La foule réunie près du cimetière de Moscou où a été enterré vendredi l'opposant Alexeï Navalny a scandé "Non à la guerre !" en signe de protestation à l'assaut russe déclenché il y a plus de deux ans contre l'Ukraine. "Il n'avait pas peur et nous n'avons pas peur !", ont encore lancé les sympathisants de Navalny, malgré un important dispositif policier dans la zone. "Nous ne pardonnerons pas", ont-ils aussi crié.

14h32 Alexeï Navalny a été enterré L'opposant russe Alexeï Navalny, mort le 16 février à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique, a été enterré vendredi au cimetière de Borissovo à Moscou, entouré d'une partie de ses proches, a constaté l'AFP. "Le cercueil est descendu au sol", a précisé sur Telegram l'un des proches collaborateurs de l'opposant, Ivan Jdanov. "Au revoir, mon ami", a-t-il ajouté.



14h15 Pourquoi le cercueil reste-t-il ouvert? Les images d'Alexeï Navalny à l'église et au cimetière montrent son visage. On voit le défunt. C'est un élément propre à l'enterrement orthodoxe. Traditionnellement, le cercueil reste ouvert, il est transporté comme ça à l'église et est ensuite fermé au moment de l'enterrement.

13h46 Des chants devant l'église Des centaines de personnes faisant la queue devant l'église Marino à Moscou, où a lieu les obsèques du défunt chef de l'opposition russe Alexeï Navalny, scandent : "La Russie sera libre", tout en levant des bouquets de fleurs en l'air. Des milliers se sont rassemblés, bravant la perspective d'une arrestation, pour rendre hommage à Alexeï Navalny, mort dans une prison de l'Arctique le 16 février dans des conditions obscures.

13h29 Le corps d'Alexeï Navalny est arrivé au cimetière La dépouille de l'opposant russe Alexeï Navalny est arrivée au cimetière de Borissovo de Moscou où il doit être enterré, après une courte cérémonie religieuse à l'église, devant laquelle se sont rassemblées des milliers de personnes, a constaté l'AFP.

Des partisans d'Alexeï Navalny se sont aussi rassemblés au cimetière, avec beaucoup de jeunes gens parmi eux, certains avec des fleurs, d'autres en train de pleurer. La tombe de Navalny est creusée à l'entrée même du cimetière.



12h43 "Il va falloir du temps" L'un des proches collaborateurs de l'opposant, Ivan Jdanov, a publié sur Telegram une vidéo montrant le cercueil en train d'être sorti du corbillard par plusieurs hommes. "Il va falloir du temps pour préparer les funérailles. La famille va entrer" dans l'église, a-t-il indiqué.

12h37 Navalny, l'homme dont Poutine ne prononçait pas le nom Le président Vladimir Poutine ne citait jamais son nom mais Alexeï Navalny a réussi à hanter le maître du Kremlin en s'imposant comme son principal opposant en Russie, où son héritage politique s'écrit en pointillés après sa mort en détention le 16 février.

"Le citoyen que vous mentionnez", "cette personne" ou "ce monsieur": au cours de la dernière décennie, le président russe a usé de circonlocutions pour éviter de prononcer le patronyme de celui dont les funérailles sont célébrées sous haute surveillance vendredi à Moscou. Interrogé en juin 2021 par une chaîne de télé américaine sur la possibilité qu'Alexeï Navalny puisse être libéré de prison en bonne santé, le président russe avait dit s'attendre à "ce que la personne que vous mentionnez soit soumise aux mêmes traitements (...) que d'autres personnes en prison". Quand le journaliste a mentionné le nom de Navalny, Vladimir Poutine a coupé court: "Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, il est une des personnes en prison".

12h20 Des milliers de personnes présentes Plusieurs milliers de partisans de l'opposant russe Alexeï Navalny se sont rassemblés vendredi pour lui rendre hommage dans une église de Moscou avant ses obsèques, malgré le risque d'arrestation. Le corbillard transportant le cercueil du principal adversaire de Vladimir Poutine est arrivé vers 13H50 locales (10H50 GMT) devant l'église, sous les applaudissements de la foule, ont constaté des journalistes de l'AFP.



La dépouille de l'opposant russe Alexeï Navalny est arrivée vendredi dans l'église de Moscou où doivent se tenir ses funérailles, a annoncé son équipe, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées à proximité pour lui faire leurs adieux. L'un des proches collaborateurs de l'opposant, Ivan Jdanov, a publié sur Telegram une vidéo montrant le cercueil en train d'être sorti du corbillard par plusieurs hommes. "Il va falloir du temps pour préparer les funérailles. La famille va entrer" dans l'église, a-t-il indiqué.

12h15 Le Kremlin a prévenu Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation "non autorisée" vendredi, l'équipe de l'opposant russe Alexeï Navalny ayant appelé à des rassemblements pour ses funérailles auxquelles se sont présentées des centaines de personnes à Moscou. "Toute manifestation non autorisée constituera une violation de la loi. Par conséquent, ceux qui y participeront seront tenus pour responsables, conformément à la loi en vigueur", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l'agence TASS.

Environ 200 personnes attendaient déjà près de l'église pour aller rendre hommage à l'opposant, certaines personnes tenant des fleurs dans les mains, d'autres ayant les larmes au yeux. "Nous n'avons plus de politiciens comme ça et personne ne sait quand on en aura à nouveau", regrette auprès de l'AFP Maria, 55 ans, une bibliothécaire, disant ressentir à la fois "de la peur et de la tristesse". Alexeï Navalny a "montré la liberté" et avait "foi en un avenir radieux", note par sa part Maxime, un informaticien de 43 ans également venu faire ses adieux à l'opposant et requérant lui aussi l'anonymat.

12h02 Début vers 14h Le service funéraire doit commencer vendredi à 14H00 (11H00 GMT) dans une église du district de Marino, dans le sud-est de la capitale russe, où habitait l'opposant lorsqu'il était libre. Les journalistes de l'AFP ont constaté vendredi matin que plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre, dont des policiers antiémeute, ont été déployés dans la zone. Les autorités ont aussi délimité avec des barrières métalliques, sur plusieurs centaines de mètres, le chemin menant de l'église au cimetière.