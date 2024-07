Grande-Bretagne: "décisions difficiles" à venir selon Londres à cause d'un "trou financier"

"Nous avons hérité d'un excès de dépenses de 22 milliards de livres", soit environ 26 milliards d'euros, qui a été "masqué" par le parti conservateur désormais dans l'opposition, a déclaré la ministre, dont le titre officiel est "Chancelière de l'Echiquier.

Parmi les politiques non financées qu'elle déplore, Mme Reevesa cité le programme d'envoi de certains demandeurs d'asile au Rwanda, un plan pour les hôpitaux ou des accords de paie de fonctionnaires.

Elle a assuré que cela pourrait générer un bond de "25% du déficit budgétaire cette année" sans mesures pour y remédier et dit par conséquent lancer "le travail urgent et nécessaire" pour trouver des économies de 5,5 milliards de livres cette année et de plus de 8 milliards l'an prochain.