Grèce: incendies de forêt près d'Athènes, évacuations et routes fermées

Plusieurs incendies de forêt, attisés par des vents forts, se sont déclarés lundi à plusieurs dizaines de km à l'est et l'ouest d'Athènes, entraînant l'évacuation de plusieurs zones balnéaires dans un pays en proie à la canicule.

"Nous devons éviter que le feu ne traverse l'autoroute et ne se propage davantage", a insisté le porte-parole des sapeurs pompiers, Yannis Artopios.

A la nuit tombée, le front de cet incendie, qui semblait l'un des plus inquiétants, s'étendait désormais sur 10 km, selon la chaîne de télévision publique ERT.

Par précaution, la circulation sur l'autoroute reliant Athènes et Corinthe a été interrompue durant plusieurs heures dans l'après-midi, selon l'agence de presse grecque ANA.

A près de 50 km à l'est d'Athènes, à Kouvaras, un autre incendie faisait rage depuis le milieu de la journée. Porté par des vents intenses, il s'est propagé jusqu'à Anavyssos, à 40 km au sud-est de la capitale grecque, dans la région densément peuplée de l'Attique.

Mais selon ANA, l'homme de 32 ans, soupçonné après des témoignages d'habitants, a finalement été relâché, faute de preuves contre lui.

Dix bombardiers d'eau, six hélicoptères et 210 pompiers, dont 31 Roumains, étaient mobilisés sur les deux fronts de ce feu, selon Yannis Artopios.

L'incendie, qui a d'abord détruit des broussailles, s'est rapidement répandu près des zones balnéaires de Lagonissi, Anavyssos et Saronida où se trouvent de nombreuses maisons secondaires.

La circulation a été interrompue dans l'après-midi sur les routes avoisinantes de Kalyvia envahies par une épaisse fumée, et les autorités ont demandé aux habitants de quitter les lieux.

Plusieurs maisons ont été brûlées, selon les images diffusées par la chaîne de télévision publique ERT et un centre équestre, menacé par les flammes, ainsi qu'un monastère ont été évacués.

Un troisième front s'est déclaré lundi après-midi dans une zone forestière en Béotie, à une cinquantaine de km au nord-est d'Athènes. Selon les pompiers, 94 personnes et 30 véhicules opèrent sur les lieux.

Yannis Artopios a averti que "demain allait être également un jour difficile".

"Les risques de feu sont élevés (...) selon les prévisions avec des vents forts pouvant souffler jusqu'à 7 Beaufort en Egée", a-t-il noté.

Comme une partie de l'Europe, la Grèce a été frappée ce week-end par sa première canicule de l'année avec une pointe de 44,2°C dans la région de Thèbes (centre), selon l'Observatoire national d'Athènes.

Lundi vers 18h30 locales (15h30 GMT), le thermomètre affichait entre 35 et 36°C à Athènes et une nouvelle vague de chaleur est prévue à partir de jeudi.

"Aujourd'hui était la première journée vraiment difficile de cet été. Il est certain que d'autres suivront. Nous avons eu, avons et aurons des incendies, c'est aussi une des conséquences de la crise climatique que nous vivons avec une intensité croissante", a déclaré depuis Bruxelles le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

"Notre pari est de savoir comment les limiter le plus rapidement possible, afin que les dommages que nous subirons soient les plus minimes possibles", a-t-il ajouté.

Durant l'été 2021, d'immenses incendies ont dévasté une partie du pays, faisant trois morts et détruisant plus de 100.000 hectares de forêt.

En 2018, plus de 100 personnes sont mortes à Mati, près d'Athènes, dans le pire incendie meurtrier qu'ait connu le pays.