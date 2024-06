Grèce: un médecin connu de la TV britannique retrouvé mort

Dans un premier temps, la médecin légiste, Despina Nathena, a exclut l'acte criminel, a rapporté l'ERT.

"Cependant, la septicémie est très avancée et elle ne peut pas déterminer la cause exacte de la mort, ni s'il est tombé des rochers", selon l'Ert.

- "Brillant" vulgarisateur -

Les autorités grecques avaient annoncé vendredi intensifier leurs recherches, pour la troisième journée consécutive, afin de tenter de retrouver le médecin et journaliste de 67 ans, connu pour ses apparitions régulières dans les émissions "The One Show" de la BBC et "This Morning" sur ITV.

Michael Mosley était également réalisateur de documentaires et auteur de nombreux livres sur le régime méditerranéen ou encore le jeûne intermittent.

La directrice des contenus de la BBC, Charlotte Moore, a rendu hommage à un "brillant créateur et diffuseur de programmes scientifiques, capable de simplifier les sujets les plus complexes", dont l'approche "divertissante et accessible a été appréciée par le public du monde entier".

Saleyha Ahsan, coprésentatrice de Michael Mosley dans l'émission de la BBC "Trust Me, I'm A Doctor", a déclaré que son collègue avait une "passion pour l'explication de la science à un public plus large".

"Rendre la science accessible à tout le monde, pas seulement à une niche scientifique, mais à tout le monde", a déclaré cette médecin à la BBC News.

La femme de Michael Mosley avait averti la police de sa disparition mercredi soir après qu'il soit parti seul en promenade et n'était pas rentré.

Jeudi matin, la police locale avait officiellement annoncé sa disparition et les pompiers avaient envoyé un hélicoptère pour contribuer aux recherches. Ses enfants s'étaient également rendus sur les lieux pour participer aux recherches.

La zone où le présentateur a disparu est considérée comme "difficile car elle est assez rocheuse", avait souligné jeudi le maire de Symi, selon le quotidien grec Kathimerini.

L'île proche de Rhodes, en face des côtes turques, est en proie en outre à de fortes chaleurs, comme de nombreuses régions grecques.