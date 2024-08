Heurts au Royaume-Uni: soirée de violences à Sunderland

Ces faits réactivent l'inquiétude d'un retour des violences qui ont émaillé le pays dans la semaine, alors que la soirée de jeudi avait été calme.

"Nos agents continuent de faire face à des heurts en cours et ont été victimes de graves violences", a déclaré la police de Northumbria. "Les scènes auxquelles nous assistons sont totalement inacceptables", a-t-elle ajouté.

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a promis sur X que les émeutiers "paieront le prix de leur violence et de leur comportement de voyou". "La police a le soutien absolu du gouvernement pour agir de la manière la plus énergique possible et s'assurer que toute la force de la loi s'exerce", a-t-elle ajouté, en assurant que les émeutiers "ne représentent pas la Grande-Bretagne".