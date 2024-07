Horrible découverte dans deux valises à Bristol, en Angleterre: "Les victimes n'ont pas été formellement identifiées"

"Les victimes n'ont pas été formellement identifiées mais il s'agirait de deux hommes adultes", a dit vendredi la Metropolitan Police, la police de Londres qui a été chargée de l'enquête.

Le suspect aperçu à Bristol serait venu de la capitale britannique.

Une scène de crime a été mise en place dans l'ouest de Londres, dans le quartier de Shepherd's Bush.

La police a diffusé jeudi une capture d'écran d'une caméra de vidéosurveillance montrant l'individu recherché: un homme noir, barbu, vêtu de noir et avec un casquette sur la tête.

Detectives investigating the discovery of human remains on Clifton Suspension Bridge yesterday (Wed 10 July) are releasing images of a man they want to talk.



If you see him, we advise not to approach him and call 999, quoting ref 5224180010.



More https://t.co/dB8Nfgve9j pic.twitter.com/dpmyq3s6Wj