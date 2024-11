Inondations en Espagne: 1.900 personnes toujours portées disparues, une vingtaine d'arrestations pour pillage

Le gouvernement espagnol déploie des milliers de soldats et de policiers pour secourir les sinistrés et mener des recherches sur les disparus en Espagne. Selon le ministre de l'Intérieur, 1.900 personnes sont toujours recherchées. Par ailleurs, la police a encore appréhendé 20 personnes pour pillage la nuit dernière.

"On cherche des réponses"

Selon le dernier bilan diffusé samedi soir par les autorités, 213 personnes ont péri à cause des inondations. La très grande majorité d'entre elles (210) sont décédées dans la région de Valence, deux autres victimes ayant été signalées en Castille-la-Manche et une troisième en Andalousie.

Les autorités s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse, alors que les carcasses de voitures accumulées dans les tunnels et les parkings souterrains des zones les plus touchées sont désormais méthodiquement examinées. Le nombre exact de personnes disparues reste à ce stade inconnu.

Sur le terrain, la population reste confrontée à une situation compliquée, en raison des dégâts provoqués par les intempéries sur les infrastructures de transport et de télécommunications. Dans de nombreuses localités, des piles de voiture et de débris couverts de boues restent sur la chaussée.

"Cela fait trois jours que nous nettoyons. Tout est couvert de boue", a confié à une journaliste de l'AFP Helena Danna Daniella, propriétaire d'un bar-restaurant à Chiva, commune de 17.000 habitants à l'ouest de Valence, parmi les plus touchées par les inondations.

"On dirait la fin du monde", ajoute cette trentenaire, qui se dit encore sous le choc cinq jours après les intempéries. Les personnes prises au piège de flots en furie "demandaient de l'aide et on ne pouvait rien faire (...) Cela vous rend fou. On cherche des réponses et on ne les trouve pas".

De l'aide supplémentaire

Face à cette situation chaotique, M. Sanchez a annoncé samedi l'envoi de 5.000 soldats supplémentaires dans la région, portant leur effectif total à 7.500, soit le "plus gros déploiement de forces armées jamais effectué en Espagne en temps de paix", selon lui.

A ces militaires vont s'ajouter 5.000 policiers et gardes civils chargés d'épauler leurs 5.000 collègues déjà sur le terrain. Un navire amphibie de la marine espagnole comprenant des blocs opératoires est par ailleurs attendu dans le port de Valence.

"Il y a des gens qui ont pu se sentir seuls, désemparés, peu protégés", a reconnu samedi soir M. Mazón. Mais "je veux envoyer un message clair, nous allons venir en aide à tous les foyers", a-t-il ajouté, en insistant sur l'"esprit de solidarité" des habitants.

Vendredi comme samedi, des milliers d'entre eux se sont rendus à pied dans les communes les plus affectées avec des pelles et des balais, afin de venir en aide aux personnes sinistrées. Ces déplacements ont par endroit gêné les secours en encombrant les routes.

Cette situation a conduit les autorités à limiter l'accès à certaines localités. Le gouvernement de Valence a ainsi limité dimanche à 2.000 le nombre de volontaires autorisés à se rendre dans la banlieue sud de la ville et restreint l'accès à 12 localités

Nouvelles interpellations

La police espagnole a arrêté, la nuit dernière, 20 personnes pour des pillages à Valence, a rapporté dimanche l'agence de presse EFE. La plupart ont visé des magasins, deux individus ont pillé une maison et un dernier a dérobé de l'essence.

Plus de 80 personnes avaient déjà été arrêtées précédemment pour des pillages.

Dans de nombreuses zones de la région de Valence, le nettoyage des dégâts est encore en cours ou n'a pas encore commencé. De la pluie est également attendue dimanche et le code orange a été déclaré pour certaines zones de la côte.

La "dana", une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et violentes, a fait jusqu'à présent 214 morts, dont plus de 200 dans la région de Valence, et un nombre indéterminé de disparus.

Le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska Gómez a avancé samedi le nombre de 1.900 personnes recherchées après que des torrents de boue se sont engouffrés dans les rues, les maisons et autres centres commerciaux, prenant au piège la population depuis mardi soir.