"On nous a volé du temps": deux femmes nées dans le même hôpital découvrent après 55 ans qu'elles ont été échangées à la naissance

C'est grâce à des tests ADN que les deux familles ont appris la nouvelle. En 2020, le fils d'Emma lui a offert un de ces tests pour son anniversaire. S'il y avait quelques anomalies, cette dernière ne s'est pas posée plus de questions que ça. Mais en 2022, un homme la contacte. Il s'agit de John. Il a fait un test et affirme qu'Emma est sa sœur biologique.

Ça n'arrive pas que dans les films. Emma et Emily sont nées à quelques heures d'intervalle, en 1967. 55 ans plus tard, elles ont découvert qu'elles n'avaient pas été élevées par leur famille biologique. Elles ont été échangées à la naissance.

"Il n'y avait aucune ressemblance"

Très vite, Emma pense qu'elle a été adoptée. Elle n'a jamais eu le sentiment d'appartenir à la famille dans laquelle elle a grandi. "Il n’y avait aucune ressemblance, ni en termes d’apparence, ni de traits de caractère", raconte-t-elle à nos confrères britanniques.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. John explique qu'il a une sœur née dans le même hôpital presque au même moment. Leur mère (Lily) a d'ailleurs témoigné à la BBC qu'après la naissance, son bébé avait rapidement été placé à la nurserie. Nous savons aujourd'hui que le lendemain, c'est Emily qui a été confiée à cette dernière.

Elle ne l'appelle plus maman

Emily ne prend pas très bien la nouvelle. Elle n'a pas souhaité s'exprimer auprès de la BBC. Lily a expliqué qu'elle s'était éloignée depuis ces révélations et qu'elle ne l'appelle plus maman. "Cela ne fait aucune différence pour moi qu'Emily ne soit pas ma fille biologique. Elle reste ma fille et elle le sera toujours", assure-t-elle.

Emma a, de son côté, accepté de rencontrer sa famille biologique et notamment Lily: "Je l'ai regardée et je lui ai dit: 'Oh mon Dieu, j'ai tes yeux! Nous avons les mêmes yeux. Oh mon Dieu, je ressemble à quelqu'un!" Elle est maintenant proche d'eux. "J’aimerais passer le plus de temps possible avec eux, bien sûr, mais ce temps est révolu. Il nous a été volé", déplore-t-elle. Les deux familles demandent aujourd'hui réparation.