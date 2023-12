Italie: deux fugitifs arrêtés pendant une fête et au supermarché

La police italienne a annoncé jeudi l'arrestation pendant une fête d'un des fugitifs classés parmi les plus dangereux du pays tandis qu'un deuxième mafieux a, lui, été interpellé alors qu'il faisait ses courses dans un supermarché.

Membre puissant d'un clan du quartier de Scampia, dans la banlieue de Naples, il était "un fantôme" qui "a échappé aux menottes pendant un an et demi", selon le communiqué.

Gaetano Angrisano, 31 ans, a été condamné il y a 18 mois à 10 ans de prison pour trafic de drogue et figurait sur la liste des "100 fugitifs les plus dangereux" du ministère de l'Intérieur, a indiqué la police de Naples dans un communiqué.

Après avoir établi qu'il participerait à une fête mercredi soir dans un quartier de logements sociaux, quelque 250 policiers ont encerclé le bâtiment afin que "personne ne puisse entrer ou sortir".

"Ils l'ont débusqué. Angrisano, qui avait été invité à une fête, a dû quitter ses amis et ses proches juste après que le gâteau a été coupé", a indiqué la police.

Dans le même temps, à Torvaianica, une ville côtière située au sud de Rome, la police a arrêté un homme de 52 ans qui a été condamné en novembre à plus de 20 ans de prison pour association mafieuse et trafic d'armes et de drogue.