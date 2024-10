Jens Stoltenberg va prendre la tête de la conférence de Munich sur la sécurité

Il a notamment proposé et obtenu un engagement des Alliés à fournir au minimum 40 milliards d'euros par an à l'Ukraine et que l'Otan soit totalement à la manœuvre pour la fourniture de l'aide militaire occidentale.

"Grâce à sa réputation mondiale et à son immense expérience, Jens Stoltenberg va donner à la conférence un rôle encore plus important et plus global", a jugé Wolfgang Ischinger, ancien chef de la MSC et président du conseil d'administration de sa fondation dans le communiqué.