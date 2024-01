JO-2026: la fin du jeu de piste pour bobsleigh, luge et skeleton

A deux ans des JO-2026, les pilotes de bobsleigh, luge et skeleton vont enfin être fixés: le site retenu pour leurs compétitions doit être dévoilé au plus tard mercredi, épilogue d'un feuilleton qui a pris une tournure politique en Italie et dont l’issue pourrait déplaire au Comité international olympique (CIO).

Cortina, Cesana ou l'étranger ? Comme ils s'y sont engagés auprès du CIO, les organisateurs des JO-2026 de Milan-Cortina (6-22 février 2026) ont jusqu'au 31 janvier pour clore un dossier qui a singulièrement écorné leur image.