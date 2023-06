La campagne de la "semaine sans viande" organisée fin octobre en Belgique

La Belgique deviendra le premier pays de l'Union européenne (UE) à déployer la campagne de la "semaine sans viande" en octobre 2023, indiquent mercredi les initiateurs de cette action dans un communiqué. Les Belges seront incités à ne pas consommer de viande et à privilégier les aliments à base de plantes du 23 au 29 octobre. Le projet s'inscrit dans la volonté de contribuer aux objectifs climatiques de l'UE pour 2030 et vise à favoriser une alimentation "durable, saine et à l'épreuve du temps."