La Commission européenne restreint l'utilisation d'un sous-groupe de PFAS

Boîtes à pizza, sprays imperméabilisants, soins de la peau, mousse anti-incendie... Ces produits peuvent toujours recourir à l'acide undécafluorohexanoïque ("PFHxA") et à des substances apparentées. Or ces sous-groupes des substances per- et polyfluoroalkylées ("PFAS") sont très persistants et mobiles dans l'eau. Leur utilisation dans certains produits "présente un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement", constate la Commission.

L'exécutif européen a donc imposé des restrictions. Elles se concentrent sur les utilisations pour lesquelles le risque n'est pas correctement contrôlé, des alternatives sont disponibles et les coûts socio-économiques sont limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l'environnement.