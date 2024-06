La Corée du Nord aide la Russie au "meurtre de masse des Ukrainiens", selon Kiev

L'Ukraine a accusé mercredi la Corée du Nord de fournir une aide militaire à la Russie qui permet le "meurtre de masse" de civils et appelé à des mesures "plus rigoureuses" pour isoler les deux pays, après la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang.

Il a accusé Pyongyang de fournir à Moscou "un grand nombre d'obus de gros calibre" qui lui permettent de "maintenir une intensité élevée des attaques d'artillerie et de missiles".

"La Corée du Nord coopère aujourd'hui activement avec la Russie dans le domaine militaire et fournit délibérément des ressources pour le meurtre de masse des Ukrainiens", a dénoncé auprès de l'AFP Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne.

"Cela a un impact sur le déroulement de la guerre dans son ensemble et augmente considérablement le nombre de victimes civiles", a poursuivi M. Podoliak, accusant la Corée du Nord de "participer consciemment" à la guerre russe en Ukraine.

M. Podoliak a aussi regretté "l'incapacité absolue des instruments de pression mondiaux" et appelé à "une approche plus rigoureuse pour parvenir à un véritable isolement" de la Russie et de la Corée du Nord.

"Il est évident que les mesures restrictives imposées à la Russie et à la Corée du Nord ne sont pas suffisantes", a-t-il estimé.