La Pologne se dit prête à accueillir des armes nucléaires

La Pologne est prête à accueillir l'arme nucléaire sur son territoire si l'Otan, dont elle est membre, décidait de renforcer son flanc Est face au déploiement par la Russie de nouvelles armes à Kaliningrad et au Bélarus voisins, a déclaré le président polonais dans un entretien publié lundi.

"Si nos alliés décidaient de déployer des armes nucléaires dans le cadre du partage nucléaire sur notre territoire afin de renforcer la sécurité du flanc oriental de l'Otan, nous sommes prêts à le faire", a expliqué Andrzej Duda au quotidien populaire Fakt.

Le chef de l'Etat polonais, qui se trouve actuellement au Canada après une visite aux Etats-Unis où il a rencontré notamment l'ancien président Donald Trump et s'est rendu à l'ONU, a ajouté que la question d'un déploiement potentiel d'armes nucléaires en Pologne faisait l'objet de discussions entre la Pologne et les États-Unis "depuis un certain temps".