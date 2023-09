La Russie dit avoir abattu des drones ukrainiens, notamment en Crimée et près de Moscou

La Russie a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi avoir abattu plusieurs drones ukrainiens en Crimée annexée, dans la région de Moscou ainsi que celles de Belgorod et Voronej, proches de l'Ukraine.

"Des drones ont été interceptés au-dessus des zones ouest, sud-ouest, nord-ouest et est de la péninsule de Crimée, des districts d'Istra (ouest) et Domodedovo (sud) dans la région de Moscou, des régions de Belgorod et Voronej (sud-ouest)", a détaillé le ministère de la Défense russe sur Telegram, sans préciser le nombre d'appareils détruits ni faire état de dégâts ou victimes à ce stade.

"Les ateliers de production de l'usine de blindés de Kharkiv, où la réparation et la restauration des véhicules blindés des forces armées de l'Ukraine étaient réalisées, ont été touchés par une frappe de missiles", a par ailleurs déclaré la même source.